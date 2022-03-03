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Военная операция на Украине

Минобороны Казахстана опровергло слухи об отправке военнослужащих на Украину

Там отметили, что мероприятия по боевой подготовке Вооруженных сил республики проходят в плановом порядке

НУР-СУЛТАН, 3 марта. /ТАСС/. Информация об отправке казахстанских военнослужащих и техники на Украину, появившаяся в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом говорится в опубликованном в четверг официальном комментарии Министерства обороны Казахстана.

"Информация касательно якобы направления казахстанских военнослужащих и военной техники на Украину, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что решение о направлении воинского контингента вооруженных сил республики для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности принимает парламент на основании соответствующего предложения президента страны. "До принятия соответствующего постановления парламента министерство обороны не имеет полномочий для направления воинского контингента в то или иное государство. Переговоры по данному вопросу Министерство обороны Казахстана не проводит", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что мероприятия по боевой подготовке Вооруженных сил Казахстана, связанные с перемещением, обучением, тренировкой личного состава, проходят в плановом порядке.

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