Глава МИД Румынии назвал ноту посольства России "некорректным подходом"

БУХАРЕСТ, 3 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску назвал вербальную ноту о нарушении прав российских граждан в стране, направленную в румынский МИД посольством РФ, "некорректным подходом". Это заявление глава дипломатии сделал в среду вечером в интервью телеканалу Digi 24 .

"Мы немедленно попытались узнать в посольстве РФ о конкретных случаях подобных нарушений, - сказал он, - потому что естественным образом, когда существуют такие случаи, наш долг - информировать компетентные власти, которые расследовали бы и в случае необходимости наказали [виновных]. Потому что в конце концов рядовые, обычные российские граждане никоим образом не виноваты в том, что РФ в целом, кремлевский режим агрессивно нападает на другое государство. В конце концов они должны быть защищены, как и все другие граждане".

"В данном случае речь идет о необоснованном обвинении, - утверждал министр. - Такое необоснованное обвинение, лишенное конкретных элементов или доказательств, является лишь попыткой ввести в заблуждение общественное мнение".

Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин сообщил в среду телеканалу "Россия-24", что посольство направило ноту в МИД Румынии из-за нарушения прав российских граждан, и внешнеполитическое ведомство страны обещало по возможности принимать меры.