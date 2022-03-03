Москалькова обратилась к международному сообществу в защиту военнопленных на Украине

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит международные организации принять срочные меры для предотвращения пыток военнослужащих, попавших в плен на Украине. Соответствующие обращения размещены в четверг в Telegram-канале омбудсмена.

"Уполномоченный обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, председателю ОБСЕ Збигневу Рау, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, директору БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович в защиту прав российских военнослужащих, попавших в плен на Украине", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

Омбудсмен сообщает, что располагает информацией о случаях жестокого и бесчеловечного обращения с российскими военнослужащими, попавшими в плен на Украине.

Также Москалькова настоятельно просит международные организации обратить внимание на "вопиюще факты нарушений прав российских военнослужащих и призвать украинские власти неукоснительно соблюдать принципы и нормы международного гуманитарного права и международного права в области прав человека".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.