{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Reuters: совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с осуждением операции РФ на Украине

В резолюции также содержится призыв к Москве предоставить Киеву контроль над украинскими атомными станциями

ВЕНА, 3 марта. /ТАСС/. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с осуждением российской военной операции на Украине. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на решение совета управляющих агентства.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

В резолюции также содержится призыв к Москве предоставить Киеву контроль над украинскими атомными станциями, уточняет агентство.

Принятие резолюции подтвердил в Twitter постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По данным Reuters, 26 стран проголосовали в поддержку резолюции, две - против, пять - воздержались. Представители двух государств отсутствовали. Против проголосовали Россия и Китай.

Теги
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
WP: власти США просят Конгресс одобрить выделение $10 млрд на поддержку Украины
В свою очередь для борьбы с пандемией администрация США президента просит у Конгресса около $22,5 млрд
Читать полностью