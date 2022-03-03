Reuters: совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с осуждением операции РФ на Украине

ВЕНА, 3 марта. /ТАСС/. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с осуждением российской военной операции на Украине. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на решение совета управляющих агентства.

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В резолюции также содержится призыв к Москве предоставить Киеву контроль над украинскими атомными станциями, уточняет агентство.

Принятие резолюции подтвердил в Twitter постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По данным Reuters, 26 стран проголосовали в поддержку резолюции, две - против, пять - воздержались. Представители двух государств отсутствовали. Против проголосовали Россия и Китай.