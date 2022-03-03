Власти Судана заявили, что не возражают против создания в стране военной базы РФ

КАИР, 3 марта. /ТАСС/. Власти Судана не возражают против размещения российской военно-морской базы на территории страны при условии, что это не будет угрожать национальной безопасности. Об этом в четверг заявил заместитель председателя Суверенного совета страны Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти), сообщает газета Asharq al-Awsat.
Хамидти выступил с соответствующим заявлением по возвращении из Москвы, где у него была встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. "Если какая-либо страна хочет открыть [военную] базу, и это отвечает нашим интересам и не угрожает нашей национальной безопасности, у нас нет проблем в отношениях с кем-либо, будь то Россия или кто-то другой", - сказал он.
Комментируя военную операцию РФ на Украине, Хамидти отметил, что позиция Судана была озвучена Суверенным советом, который призвал стороны к разрешению кризиса путем диалога и дипломатии.
О заключении между странами договора по созданию на территории Судана пункта материально-технического обслуживания (МТО) ВМФ России стало известно в начале декабря 2020 года. Пункт МТО ВМФ предполагается применять для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажей военных кораблей России. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.
В июне прошлого года начальник Генерального штаба ВС Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн в интервью телеканалу Blue Nile сообщал, что Судан находится "в процессе пересмотра договора, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией по российскому военному проекту на побережье Красного моря в Судане".