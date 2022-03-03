{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Власти Судана заявили, что не возражают против создания в стране военной базы РФ

Пункт обслуживания ВМФ России планируют использовать для пополнения запасов, ремонта кораблей и отдыха членов экипажей

КАИР, 3 марта. /ТАСС/. Власти Судана не возражают против размещения российской военно-морской базы на территории страны при условии, что это не будет угрожать национальной безопасности. Об этом в четверг заявил заместитель председателя Суверенного совета страны Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти), сообщает газета Asharq al-Awsat.

Хамидти выступил с соответствующим заявлением по возвращении из Москвы, где у него была встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. "Если какая-либо страна хочет открыть [военную] базу, и это отвечает нашим интересам и не угрожает нашей национальной безопасности, у нас нет проблем в отношениях с кем-либо, будь то Россия или кто-то другой", - сказал он.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

Комментируя военную операцию РФ на Украине, Хамидти отметил, что позиция Судана была озвучена Суверенным советом, который призвал стороны к разрешению кризиса путем диалога и дипломатии.

О заключении между странами договора по созданию на территории Судана пункта материально-технического обслуживания (МТО) ВМФ России стало известно в начале декабря 2020 года. Пункт МТО ВМФ предполагается применять для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажей военных кораблей России. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.

В июне прошлого года начальник Генерального штаба ВС Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн в интервью телеканалу Blue Nile сообщал, что Судан находится "в процессе пересмотра договора, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией по российскому военному проекту на побережье Красного моря в Судане".

Теги
СуданРоссияВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
WP: власти США просят Конгресс одобрить выделение $10 млрд на поддержку Украины
В свою очередь для борьбы с пандемией администрация США президента просит у Конгресса около $22,5 млрд
Читать полностью