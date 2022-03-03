Глава Европарламента призвала ЕС предложить Украине "европейскую перспективу"

МАДРИД, 3 марта. /ТАСС/. Председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола считает, что институты Евросоюза должны предложить Украине "европейскую перспективу". Такое Соответствующее мнение она выразила в опубликованном в четверг интервью газете El Pais.

"Все страны могут подать заявку на членство в ЕС, это разрешено договорами, - уточнила спикер. - В настоящее время необходимо признание институтами сообщества этой европейской перспективы [для Украины]". "ЕП рассматривает возможность поддержки продолжения функционирования парламента Украины, - отметила она. - Компетентные органы примут окончательное решение о том, можно ли предоставить украинской общине физические помещения для использования в качестве оперативного центра в Брюсселе".

"Я хочу независимый ЕС, иначе говоря, ноль российского газа, - заверила Метсола. - Это должно быть нашей конечной целью". "Есть регионы Европы, которые почти полностью зависят от российского газа, - напомнила она. - Мы должны быть лучше оснащены с финансовой и энергетической точек зрения".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на обретение страной членства в Европейском союзе по ускоренной процедуре и направил сопроводительное письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону (его страна председательствует в Совете ЕС), а также главе Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.