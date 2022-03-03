Politico: власти США пытаются расколоть российское общество в связи с ситуацией на Украине

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Власти США пытаются вызвать раскол в российском обществе в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила газета Politico .

Она отмечает, что стратегия США "носит прямолинейный характер и опирается на тактику ведения информационной войны", приводя в пример недавнее прямое обращение американского президента Джо Байдена к российскому народу и открытый несколько дней назад русскоязычный канал Госдепартамента в мессенджере Telegram.

При этом газета приводит мнение бывших сотрудников разведки, которые допускают, что план Вашингтона может включать "закрытые операции", в том числе попытки завербовать "информаторов в российской политической сфере".

Тем не менее представители администрации Байдена утверждают, что их цель заключается не в том, чтобы добиться "отстранения [президента РФ Владимира] Путина от власти", а в том, чтобы "предоставить россиянам информацию, которую они не могут получить из контролируемых Кремлем" СМИ, пишет газета. Издание описывает задачу, возложенную на официальных лиц США, как непростую.

"Нам каждый день приходится принимать решение о том, что говорить и что не говорить", - приводит газета слова помощника госсекретаря Лиз Аллен, отдел которой играет ведущую роль в пропагандистских усилиях, нацеленных на простых россиян.