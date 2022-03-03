Узбекистан после вывоза сограждан поможет выехать узбекистанцам с гражданством Украины

ТАШКЕНТ, 3 марта. /ТАСС/. Власти Узбекистана после эвакуации своих граждан будут способствовать выезду с Украины этнических узбеков, принявших гражданство Украины. Об этом в четверг сообщил официальный представитель МИД республики Юсуп Кабулжанов.

По его данным, за последнее время увеличилось количество обращений с просьбой об эвакуации представителей семей, состоящих в смешанных браках, либо от граждан, которые родились в Узбекистане, но приняли гражданство Украины.

"На запросы о возможности эвакуации представителей группы смешанных браков в Узбекистан посольством дается пояснение о том, что указанные лица могут быть эвакуированы после вывоза граждан Узбекистана и, возможно, на платной основе", - говорится в сообщении. При этом подчеркивается, что всем заявителям настоятельно рекомендуется покинуть зону боевых действий и выехать в Львов, где сотрудники диппредставительства Узбекистана помогут им доехать до польского пункта пропуска "Краковец".

Ранее посольство Узбекистана в Киеве сообщало, что с Украины планируется эвакуировать примерно 4,3 тыс. граждан. По данным пресс-службы МИД республики, эвакуированные узбекистанцы выезжают на родину через польский город Катовице. К настоящему времени самолетами авиакомпании Uzbekistan Airways в Ташкент доставлены уже 1 859 человек, еще 550 человек ожидают вылета из аэропорта в Катовице, всего в настоящее время в Польше находятся 1,1 тыс. граждан Узбекистан.

"Сегодня ожидается организация еще нескольких авиарейсов", - добавил Кабулжанов.