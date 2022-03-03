Крупная голландская адвокатская контора Houthoff заявила о разрыве отношений с Россией

ГААГА, 3 марта. /ТАСС/. Голландская адвокатская контора Houthoff, представляющая интересы России в том числе в деле ЮКОСа и деле о скифском золоте, заявила о разрыве отношений с российской стороной. Об этом сообщил в четверг ТАСС пресс-секретарь компании Дейв Кохен.

"В связи с военными действиями РФ на Украине компания Hоuthoff приняла решение прекратить свои отношения с Российской Федерацией, а также со связанными с ней лицами и компаниями, - отметил он. - Кроме того, Houthoff не будет принимать никаких новых инструкций от этих сторон".

При этом Кохен добавил, что адвокатская контора намерена соблюсти все применимые обязательства по соблюдению интересов при выполнении своего решения о прекращении отношений с РФ, и сделано это будет после консультации с деканом Коллегии адвокатов Амстердама. Как это отразится на практике, пресс-секретарь Houthoff не уточнил.

Дело ЮКОСа в настоящее время находится на пересмотре в апелляционном суде Амстердама в соответствии с решением Верховного суда Нидерландов. Дело о скифском золоте находится на рассмотрении в Верховном суде Нидерландов.

Согласно газете Financieele Dagblad, ранее Houthoff также защищала интересы таких российских компаний, как "Газпром", "Вымпелком" и LetterOne. Эти крупные клиенты, отметило издание, позволили конторе стать одной из крупнейших в Нидерландах и получить неофициальное название "Кремлевский офис". Согласно Financieele Dagblad, на российских клиентов компании приходится 10-15% оборота, который в 2020 году составлял €121 млн.