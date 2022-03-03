Представитель ОБСЕ выступила против пропаганды войны из-за военной операции РФ на Украине

ВЕНА, 3 марта. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру заявила, что осуждает военную операцию России на Украине, призывает избегать пропаганды войны и обеспечить безопасность журналистов для независимого освещения боевых действий, в результате которых страдает украинский народ. Об этом говорится в распространенном в четверг специальном заявлении представителя ОБСЕ по СМИ.

"Я решительно осуждаю полномасштабное военное нападение, предпринятое Российской Федерацией против Украины, и я глубоко сожалею об огромных человеческих страданиях, которые оно причинило украинскому народу. К сожалению, эти события ведут к дальнейшему уменьшению безопасности журналистов и ухудшению свободы СМИ в регионе, - сказано в заявлении Рибейру. - В то же время мы знаем, что именно свободные, независимые и профессиональные СМИ могут защищать ценности мирного сосуществования и взаимопонимания, тем самым положительно способствуя раннему предупреждению, предотвращению конфликтов, кризисному урегулированию и постконфликтному восстановлению".

Представитель ОБСЕ по СМИ подчеркнула, что обеспечение безопасности журналистов, в том числе во время вооруженных конфликтов, является принципиальным обязательством всех государств - участников ОБСЕ. Она указала на недопустимость "пропаганды войны" и призвала воздержаться от этого. "Использование средств массовой информации для вредоносной дезинформации в контексте вооруженного конфликта; полный запрет на доступ к СМИ; полное отключение интернета; полная блокада СМИ от их возможности распространять информацию; и де-факто цензура - это все идет вразрез с устоявшимися принципами свободы СМИ и соответствующими обязательствами в нашем регионе. Поэтому я призываю все государства - участники ОБСЕ воздержаться от подобных действий", - резюмировала Рибейру.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. ЕС назвал эти действия нарушением международного права и ввел соответствующие санкции.