СМИ: экс-премьера Чехии Бабиша лишили депутатской неприкосновенности

ПРАГА, 3 марта. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Чехии в четверг лишила депутатской неприкосновенности бывшего премьер-министра, председателя правоцентристского политического движения "Акция недовольных граждан" (АНО) Андрея Бабиша. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Решение о лишении неприкосновенности Бабиша, являющегося депутатом нижней палаты парламента, было принято по запросу прокуратуры Праги, расследующей уголовное дело против него. Из 176 законодателей, явившихся на заседание, 111 проголосовали за лишение политика неприкосновенности. Против были парламентарии, получившие мандаты по спискам АНО.

Махинации с дотациями ЕС

Пражская прокуратура 7 декабря 2021 передала в профильный комитет нижней палаты парламента для изучения уголовное дело Бабиша. Он является долларовым миллиардером и подозревается в махинациях с незаконным получением компанией "Гнездо аиста" дотаций из фондов Евросоюза в размере 50 млн крон (примерно €2 млн).

Экс-премьер категорически отрицает вину, заявляя, что преследование связано с его политической деятельностью, а дело является заказным и полностью сфабрикованным. Он напоминает, что уже дважды (в 2017 и 2018 году) лишался депутатской неприкосновенности, а затем дело было прекращено прокуратурой. Нынешний запрос, как считает политик, оформлен в связи с приходом к власти определенных сил в Чехии после парламентских выборов в октябре 2021 года.

Полиция настаивает на вине Бабиша

Полиция 20 сентября 2021 года в третий раз предложила привлечь политика к уголовной ответственности по ситуации с дотациями "Гнезду аиста". Обвинения выдвинуты против бывшей помощницы Бабиша Яны Майеровой. На прекращении уголовного преследования настаивает защита обоих подозреваемых.

Следствие в отношении фирмы, которая, как отмечают местные СМИ, фактически принадлежит миллиардеру Бабишу, продолжалось три года. Оно было завершено в 2019 году с заключением, что дотации были получены при помощи махинаций.

Скандал вокруг "Гнезда аиста" пять лет назад привел к отставке Бабиша с поста министра финансов. Фирма вскоре отказалась от дотаций и вернула сумму, полученную из фондов ЕС.