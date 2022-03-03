СМИ: из Ливии в Словакию вылетел самолет для эвакуации ливийцев, покинувших Украину

КАИР, 3 марта. /ТАСС/. Самолет ливийской государственной компании Afriqiyah Airways вылетел в четверг из столичного аэропорта Митига в город Кошице в Словакии для эвакуации ливийцев, которые были вынуждены покинуть территорию Украины. Об этом сообщил местный телеканал "218" .

По данным ливийского министерства иностранных дел в Правительстве национального единства (ПНЕ), всего за последнее время с украинской территории в Словакию прибыли не менее 500 граждан Ливии, порядка 100 из них выразили желание вернуться на родину.

Ранее глава МИД Ливии в ПНЕ Наджла Мангуш выступила с осуждением российской операции на Украине, назвав действия Москвы "нарушением международного права". С аналогичной оценкой выступил и недавно назначенный Палатой представителей (парламентом) страны глава нового ливийского правительства Фатхи Башага, призвав Россию уважать власти в Киеве и государственный суверенитет Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.