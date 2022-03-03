Польша в будущем году доведет расходы на оборону до 3% ВВП

ВАРШАВА, 3 марта. /ТАСС/. Власти Польши в будущем году намерены довести расходы на оборону до 3% ВВП. Об этом заявил в четверг в правительстве глава правящей в Польше с 2015 года партии "Закон и справедливость", вице-премьер польского правительства, курирующий вопросы безопасности, Ярослав Качиньский, выступая на рассмотрении нового законопроекта "О защите отечества".

"Будет поправка. Три процента ВВП на вооружение уже в следующем году", - сказал Качиньский.

По его словам, Польша понимает, что существуют ограничения, вытекающие из правил, введенных ЕС во время кризиса. "Я говорю о 3% допустимого дефицита бюджета и соответствующих процедурах, к которым может прибегнуть ЕС, если этот уровень будет превышен, - отметил он. - Идут переговоры и есть шансы на то, что расходы на вооружение не будут учитываться в дефиците. Это сегодня нужно, очень нужно, и это необходимо учитывать", - сказал он.

Как указал Качиньский, Польша должна создать сильную армию с современным вооружением. "Эта армия должна иметь прежде всего функцию сдерживания. Мы хотим мира, а не войны", - подчеркнул он. "Но чтобы мир был фактом, наши потенциальные противники должны знать, что нападение на Польшу того не стоит. Мы должны иметь очень сильную армию", - добавил политик.

В законопроекте "О защите отечества" описан новый механизм финансирования армии и нового вооружения, предусматривается новый формат военной подготовки добровольцев, чтобы увеличить число резервистов, указывается на необходимость закупок современного вооружения, в том числе и у европейских партнеров.

В Польше действует профессиональная армия. Как сообщало ранее министерство национальной обороны, численность вооруженных сил в ближайшее время планируется довести до 250 тыс., еще 50 тыс. будут служить в Войсках территориальной обороны (аналог Национальной гвардии).