Испания в ближайшие дни решит, запрещать ли судам РФ заход в свои порты

МАДРИД, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Испании в ближайшие дни примет решение о том, запрещать ли российским судам заходить в порты королевства из-за ситуации на Украине. Об этом заявила в четверг министр транспорта, мобильности и городской повестки дня Испании Ракель Санчес, передает агентство EFE.

Как пояснила глава ведомства, пока российские суда все еще заходят в Испанию. В настоящий момент возможность запрета изучается в ЕС, напомнила Санчес. Она уточнила, что мера может коснуться как захода судов в порты, так и захода в испанские территориальные воды. "Это вопросы, которые необходимо тщательно проанализировать", - отметила министр.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. ЕС назвал эти действия нарушением международного права и ввел санкции.