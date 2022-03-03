Дели организует 80 авиарейсов для вывоза индийцев из соседних с Украиной стран

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Индии запланировало к 10 марта 80 авиарейсов для эвакуации своих граждан из соседних с Украиной стран. Об этом со ссылкой на источники сообщило в четверг информационное агентство ANI.

Вывоз индийских граждан будет осуществляться военно-транспортными самолетами ВВС Индии и гражданскими лайнерами авиакомпаний Air India, Air India Express, IndiGo, SpiceJet и другими.

По данным источников, 35 авиарейсов запланированы из Бухареста, 28 - из Будапешта, девять - из Польши, три - из Словакии.

Всего в рамках начатой 26 февраля операции "Ганг" по вывозу индийцев из граничащих с Украиной стран организовано 24 эвакуационных рейса. Каждый из них сопровождает министр кабинета премьера Нарендры Моди. Координировать запланированные к 10 марта рейсы на месте будут 24 министра федерального правительства.

По данным индийского МИД, на Украине до начала военной операции находились около 20 тыс. граждан Индии. После того как в конце января индийское посольство обратилось к согражданам с просьбой временно покинуть страну, с Украины на родину и в соседние с ней страны постепенно выехали порядка 17 тыс. индийцев.