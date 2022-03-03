МИД Индии: несколько сотен индийских граждан все еще остаются в Харькове

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 марта. /ТАСС/. Несколько сотен индийских граждан все еще остаются в украинском Харькове. Об этом сообщил в четверг на брифинге официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

"По нашим оценкам, несколько сотен наших граждан все еще остаются в Харькове. Наша главная задача - безопасно вывезти студентов на любом доступном транспорте", - сказал Багчи. По его словам, индийская сторона находится в контакте как с российской, так и с украинской сторонами по вопросу возможных способов эвакуации ее граждан из Харькова и Сум.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации в Харькове, Сумах и других городах на востоке Украины. После вчерашнего сообщения нашего посольства большое число студентов покинули Харьков и в настоящее время находятся в поселке Песочин. Их там около тысячи человек", - сообщил он. В среду посольство Индии на Украине рекомендовало своим гражданам, находящимся в Харькове, немедленно покинуть город и направляться в поселки Песочин, Бабаи и Безлюдовка "как можно скорее".

По словам Багчи, на Украине до начала кризиса находились 20 тыс. индийских граждан. Он отметил, что 18 тыс. из них сумели выехать с украинской территории на родину или в соседние с Украиной страны.