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МИД Кубы назвал лицемерием препятствование работе российских СМИ в интернете

Ранее Google заблокировал YouTube-каналы RT и Sputnik в связи с ситуацией на Украине

ГАВАНА, 3 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал в четверг ограничение интернет-платформами работы российских средств массовой информации лицемерием и навешиванием ярлыков на журналистов.

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"Пытаясь заткнуть рот российским СМИ, крупные технологические компании решили ограничить доступ к информации для миллионов граждан мира, произвольно навесить ярлыки на журналистов и ограничить доступ к информационно-коммуникационным технологиям и услугам. Как это ни парадоксально, эти же компании поддерживают распространение ложных новостей, манипулирование информацией и распространение дискриминационных и ненавистнических сообщений, - написал дипломат на своей странице в Twitter. - Лицемерие сильных мира сего, которые используют все доступное оружие ради собственной выгоды, слишком велико".

Ранее американская компания Google приняла решение заблокировать на принадлежащем ей видеохостинге YouTube каналы, связанные с телеканалом RT и информационным агентством Sputnik, в связи с ситуацией на Украине. Платформа TikTok также ограничила доступ к официальным аккаунтам ряда российских СМИ на территории Европы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги
КубаРоссия
Военная операция на Украине
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