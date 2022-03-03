{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Страны Арктического совета отказались участвовать во встречах под председательством России

Помимо России членами совета являются являются Дания вместе с Гренландией и Фарерскими островами, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Все страны Арктического совета, кроме России, отказались принимать участие в заседаниях, проходящих под председательством РФ и на ее территории. Об этом говорится в совместном заявлении семи стран, распространенном в четверг.

"Наши государства временно приостанавливают участие во всех заседаниях Совета и его вспомогательных органов до рассмотрения необходимых условий, которые могут позволить нам продолжить важную работу Совета с учетом нынешних обстоятельств, - говорится в заявлении. - [Страны организации] отмечают серьезные препятствия для международного сотрудничества, в том числе в Арктике, которые были вызваны действиями России".

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция и Россия. В 2021 году, в год 25-летия объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к России.

Теги
Россия
Военная операция на Украине
Нуланд: США отложили ядерные учения, чтобы не способствовать эскалации вокруг Украины
Замгоссекретаря США по политическим делам отметила, что страна "в частных беседах с Кремлем всегда утверждает, что ядерное оружие нельзя применять никогда"
Читать полностью