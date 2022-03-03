Сейм Польши принял резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата в ЕС

ВАВШАВА, 3 марта. /ТАСС/. Нижняя палата польского парламента (Сейм) в четверг приняла резолюцию с призывом начать процедуру предоставления Украине статуса страны - кандидата на вступление в Европейский союз.

"Сейм Республики Польша обращается к Европейскому совету о начале процедуры предоставления Украине статуса страны - кандидата и призывает Европейскую комиссию подготовить дорожную карту интеграции Украины с Европейским союзом", - огласила текст резолюции спикер нижней палаты парламента Эльжбета Витек.

Сейм призвал все учреждения ЕС и страны сделать возможным скорейшее присоединение Украины к европейскому сообществу, а также обратился с просьбой "о включении Украины в европейский инструмент восстановления и укрепления устойчивости, а также о создании отдельного фонда поддержки восстановления военных разрушений".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой о немедленном присоединении к союзу. После этого премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина подает заявку на вступление в Евросоюз по специальной процедуре. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в понедельник, что в текущей повестке лидеров ЕС нет вопроса о принятии Украины в сообщество. Совет ЕС серьезно проанализирует заявку Украины на членство в Европейском союзе, заявил во вторник глава Евросовета Шарль Мишель на внеочередной пленарной сессии Европарламента, посвященной ситуации на Украине. Следующее заседание Совета ЕС пройдет 24-25 марта.