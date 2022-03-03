Politico: из-за Украины Вашингтон отложил публикацию стратегии национальной обороны

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. События на Украине побудили администрацию Байдена пересмотреть содержание и отложить обнародование новой Стратегии национальной обороны. Об этом сообщила в четверг газета Politico.

Ссылаясь на экспертов, осведомленных о ходе работы над стратегией, газета пишет, что, хотя Китай, как и планировалось, будет назван в этом документе главной угрозой, большее внимание в связи с украинским кризисом будет уделено России. "Они переписывают его, чтобы уделить большее внимание России и остальному миру в свете того, что происходит на Украине",- заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований и консультант Пентагона Марк Кэнсиан. "В предыдущей версии проекта документа в основном говорилось о Китае",- отметил он.

Представитель Пентагона, к которому газета обратилась за комментарием, сообщил, что представление стратегии, первоначально запланированное на февраль, отложено. И новая дата публикации не определена.

"Не думаю, что документ будет полностью переписан,- заявил "Политико" один из сотрудников Конгресса США. - Но, несомненно, ситуация с безопасностью в Европе фундаментально изменилась, до такой степени, которую мы не наблюдали десятилетиями. И стратегия отразит это".

Последняя версия стратегии национальной обороны США была обнародована еще при администрации Трампа, в 2018 году, напоминает газета. "В ней фокус с войн на Ближнем Востоке был смещен на конкурентов - Китай и Россию, что отразилось на бюджете и различных программах подготовки (вооруженных сил)",- говорится в публикации.