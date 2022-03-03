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СМИ: США изучают возможность санкций против Индии из-за покупки российских вооружений

Согласно данным газеты The Hill, представитель Госдепа заявил американским законодателям, что администрация, в частности, рассматривает вопрос о том, какую угрозу для безопасности США создают исторически тесные отношения Индии и РФ в военной сфере

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Администрация США в настоящий момент внимательно изучает вопрос о том, вводить ли санкции против Индии из-за покупки российских вооружений. Об этом сообщает в четверг газета The Hill со ссылкой помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу.

Согласно этим данным, представитель Госдепартамента заявил американским законодателям на слушаниях, что администрация в настоящий момент, в частности, рассматривает вопрос о том, какую угрозу для безопасности США создают исторически тесные отношения Индии и РФ в военной сфере. "Это вопрос, который мы очень внимательно изучаем в контексте того, что администрация рассматривает более широкий вопрос о том, применять ли санкции в рамках CAATSA (принятого в США в 2017 году закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - прим. ТАСС) или же не применять", - сказал он.

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