Боррель осудил блокировку "Дождя" и "Эха Москвы", но ничего не сказал про RT и Sputnik

БРЮССЕЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил решения Роскомнадзора в отношении телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) и радиостанции "Эхо Москвы", к чьим ресурсам был ограничен доступ за размещение ложной информации о российской специальной военной операции на Украине.

"Эти СМИ были заглушены, поскольку давали платформу источникам и голосам, которые подвергали сомнению картину ситуации на Украине", - сказал он, добавив, что в ЕС "стремятся информировать российский народ о ситуации на Украине". При этом он не упомянул в своем заявлении закрытых в ЕС RT и Sputnik.

Ранее в четверг представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке заявил, что ЕК считает запрет вещания RT и Sputnik в ЕС "исключительной, необходимой и обоснованной мерой". При этом Барке категорически не согласился с точкой зрения журналистов, что данное решение нарушает Лиссабонское соглашение ЕС и базовые права граждан сообщества на получение информации вне зависимости от границ.

По словам Барке работа этих российских СМИ "представляет значительную угрозу общественной безопасности ЕС". Представитель ЕК добавил, что в нынешних условиях эта мера "необходимая и обоснованная с точки зрения фундаментальных прав и свобод".

После решения Роскомнадзора собственник "Эха Москвы" решил ликвидировать радиостанцию и ее сайт. Генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева заявила, что телеканал временно приостанавливает работу.