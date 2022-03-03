Кулеба заявил, что военная операция России на Украине не в интересах Китая

ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что проведение специальной военной операции РФ на Украине не отвечает интересам Китая. Такое мнение он выразил в опубликованном в четверг интервью газете Nikkei .

"Россия не может игнорировать мнение Китая, поэтому я попросил министра иностранных дел КНР помочь остановить войну. Мы абсолютно уверены, что эта война противоречит и интересам Китая", - сказал он.

Кулеба на этой неделе провел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И. В ходе него украинский министр, в частности, попросил Китай использовать уровень отношений между Пекином и Москвой для стабилизации на Украине. Ван И в свою очередь призвал принять меры для предотвращения гуманитарного кризиса на Украине и выхода конфликта из-под контроля.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.