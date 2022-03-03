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Военная операция на Украине

В ОБСЕ запустили механизм для выявления возможных военных преступлений на Украине

БДИПЧ ОБСЕ должна направить на Украину с согласия Киева миссию для установления фактов влияния на гуманитарную ситуацию военной операции России, которую в этом поддержала Белоруссия

ВЕНА, 3 марта. /ТАСС/. Сорок пять из 57 государств - участников ОБСЕ запустили в четверг Московский механизм этой международной организации для формирования независимой миссии по установлению влияния российской военной операции на гуманитарную ситуацию на Украине и выявлению возможных военных преступлений и преступлений против человечества в ходе операции России. Об этом говорится в заявлении посла Канады при ОБСЕ, которое было распространено в четверг.

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"Сегодня наши делегации направляют письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Маттео Мекаччи с запуском Московского механизма для поддержки Украины в связи с серьезными опасениями касательно гуманитарного влияния вторжения России и потенциальных военных преступлений и преступлений против человечества", - говорится в совместном заявлении 45 государств - участников ОБСЕ.

В соответствии с этой просьбой БДИПЧ ОБСЕ должна направить на Украину с согласия Киева миссию для установления фактов влияния на гуманитарную ситуацию военной операции России, которую в этом поддержала Белоруссия, сказано в заявлении. При получении согласия Киева на прием такой миссии на Украине БДИПЧ ОБСЕ должна будет передать выявленную независимой миссией информацию в соответствующие международные инстанции, а именно суды и трибуналы для последующего вынесения вердикта по ним, указано в заявлении.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. ЕС назвал эти действия нарушением международного права и ввел соответствующие санкции.

Теги
УкраинаВоенная операция на Украине
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