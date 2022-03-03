Нуланд: США готовы вести переговоры с РФ в случае вывода российских войск с Украины

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. США готовы вести переговоры с РФ в случае вывода российских войск с территории Украины. Об этом сообщила в четверг заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову. Эфир ведется на видеохостинге YouTube.

"Если он [Путин - прим. ТАСС] готов убрать свои войска с территории Украины, если он готов поговорить с нами серьезно, эта война должна прекратиться, мы готовы с ним разговаривать, если это так", - отметила Виктория Нуланд.

По ее словам, США также поддерживают проходящие в данный момент российско-украинские переговоры.

Делегации РФ и Украины уже начали второй раунд переговоров в Беловежской пуще. 28 февраля в Гомельской области прошли первые российско-украинские переговоры, встреча продлилась пять часов. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он заявил, что делегация РФ готова вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.