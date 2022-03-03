Глава МИД ФРГ выступила против враждебного отношения к гражданам РФ и Белоруссии

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Гражданам ФРГ не следует относиться враждебно к гражданам России и Белоруссии из-за специальной военной операции РФ на Украине. Об этом глава МИД Германии Анналена Бербок написала в четверг в Twitter .

"Тот, кто враждебно относится к белорусам и россиянам в ФРГ, тот совершает нападки не только на наших сограждан, но и на ключевые принципы нашего сосуществования", - считает она.

"Мы сильнее ненависти", - добавила Бербок.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.