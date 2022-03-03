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Военная операция на Украине

Нуланд заявила о необходимости организовать гуманитарные коридоры на Украине

Замгоссекретаря США по политическим делам отметила, что страна "прежде всего добивается того, чтобы гуманитарная ситуация была улучшена"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Гуманитарные коридоры должны быть немедленно организованы на Украине. Об этом заявила в четверг заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову. Трансляция велась на видеохостинге YouTube.

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"Мы прежде всего добиваемся того, чтобы гуманитарная ситуация была улучшена, - отметила Нуланд. - Нужна гуманитарная поддержка. Мы хотим этого добиться". "Это мог бы быть первый шаг - гуманитарные коридоры - немедленно, завтра", - подчеркнула она.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине, целью которой являются демилитаризация и денацификация страны. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. В Минобороны РФ также заверили, что российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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