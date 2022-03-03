Нуланд заявила о необходимости организовать гуманитарные коридоры на Украине

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Гуманитарные коридоры должны быть немедленно организованы на Украине. Об этом заявила в четверг заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову. Трансляция велась на видеохостинге YouTube.

"Мы прежде всего добиваемся того, чтобы гуманитарная ситуация была улучшена, - отметила Нуланд. - Нужна гуманитарная поддержка. Мы хотим этого добиться". "Это мог бы быть первый шаг - гуманитарные коридоры - немедленно, завтра", - подчеркнула она.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине, целью которой являются демилитаризация и денацификация страны. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. В Минобороны РФ также заверили, что российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.