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Канада и другие страны призывают исключить Россию из Интерпола

Кроме того, членам G20 стоит обсудить вопрос членства РФ в организации, считает канадский премьер Джастин Трюдо

ОТТАВА, 3 марта. /ТАСС/. Канада и ее партнеры из других государств призывают исключить РФ из Интерпола из-за ситуации на Украине. Об этом в четверг заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Сегодня Канада и другие ее близкие партнеры призывают отстранить Россию от [членства] в Интерполе", - сказал он. По его словам, сотрудничество в этой организации предполагает коллективную приверженность всех ее членов международной декларации прав человека и взаимному уважению.

Участникам G20 стоит обсудить вопрос членства РФ в организации на фоне ситуации на Украине, добавил Трюдо.

"Мы будем говорить об этом в течение месяцев, пока ждем встречи [лидеров] G20 осенью. Пока нет жестких и быстрых решений, но, безусловно, нам необходимо подумать об этом", - сказал он. По его словам, мировые лидеры должны выражать обеспокоенность действиями РФ на Украине, но "также и конструктивно участвовать в мировой экономике".

Теги
КанадаРоссияТрюдо, Джастин
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