Пентагон: предоставляя разведданные Украине, США пытаются укрепить ее военный потенциал

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Вашингтон продолжает предоставлять украинской стороне разведывательные данные и стремится укрепить ее военный потенциал. Об этом сообщил в четверг представитель Пентагона на брифинге для журналистов.

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"Мы продолжаем предоставлять Украине разведывательные данные <...>", - отметил сотрудник. Он уточнил, что возможности США по предоставлению Киеву спутниковых снимков затруднены из-за погодных условий.

Представитель Пентагона добавил, что США стремятся оказать содействие Киеву, чтобы "Украина могла продолжить защищаться". Сотрудник также заверил, что на территории Украины нет американских военных.