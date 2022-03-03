{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Пентагон: предоставляя разведданные Украине, США пытаются укрепить ее военный потенциал

Представитель ведомства также добавил, что на территории Украины нет американских военных

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Вашингтон продолжает предоставлять украинской стороне разведывательные данные и стремится укрепить ее военный потенциал. Об этом сообщил в четверг представитель Пентагона на брифинге для журналистов.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

"Мы продолжаем предоставлять Украине разведывательные данные <...>", - отметил сотрудник. Он уточнил, что возможности США по предоставлению Киеву спутниковых снимков затруднены из-за погодных условий.

Представитель Пентагона добавил, что США стремятся оказать содействие Киеву, чтобы "Украина могла продолжить защищаться". Сотрудник также заверил, что на территории Украины нет американских военных.

 

Теги
СШАВоенная операция на Украине
Санкции в отношении России
Администрация США не согласна с призывами закрыть посольство России
Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что странам "сейчас нужно больше диалога, а не меньше"
Читать полностью