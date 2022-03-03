Власти Канады окажут помощь бизнесу, пострадавшему от западных санкций против России

ОТТАВА, 3 марта. /ТАСС/. Власти Канады прорабатывают вопрос помощи канадским компаниям, пострадавшим от западных санкций в отношении РФ. Об этом в четверг заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Суть санкций и наказаний во взаимосвязанном мире в том, что они в конечном итоге наносят ущерб всем. Введение этих санкций отразится и на Канаде, - сказал он, отвечая на вопрос о компенсации канадскому бизнесу, чьи активы были заморожены из-за сотрудничества с российской стороной. - Мы, безусловно, будем искать способы минимизировать этот риск для канадцев". Трюдо признал, что из-за санкций будут нарушены цепочки мировых поставок, в том числе энергоносителей "в таких местах, как Европа".

Президент России 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.