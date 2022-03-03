ООН будет приветствовать любое позитивное решение по гуманитарным коридорам на Украине

ООН, 3 марта. /ТАСС/. Любое позитивное решение о защите гражданского населения на Украине будет приветствоваться ООН. Об этом заявил в четверг официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя достижение взаимопонимания между Россией и Украиной по вопросу поддержания гуманитарных коридоров и возможного введения режима прекращения огня на период эвакуации гражданского населения.

"Мы бы приветствовали любой положительный сдвиг, который поможет защите гражданского населения и снизит интенсивность конфликта", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что ООН необходимо более детально изучить достигнутые договоренности, чтобы дать более точную оценку.

В четверг в Белоруссии завершился второй раунд российско-украинских переговоров. Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский назвал достигнутые с украинской стороной соглашения по их итогам существенным прогрессом. В частности, сторонам удалось договориться о гуманитарных коридорах для населения. Ожидается, что третий раунд переговоров пройдет в ближайшие дни.

28 февраля в Гомельской области прошли первые российско-украинские переговоры, встреча продлилась пять часов. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Мединский. Он заявил, что делегация РФ готова вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей.