Делегация Украины покинула Беловежскую пущу

БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА /Белоруссия/, 3 марта. /ТАСС/. Российская и украинская делегации покинули Беловежскую пущу, где в четверг прошел второй раунд переговоров. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Украинская делегация покинула место переговоров на двух вертолетах.

Второй раунд продлился два с половиной часа. Как сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский, сторонам удалось найти понимание по ряду вопросов. В частности, достигнута договоренность о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения и возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения.