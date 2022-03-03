{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине
Обновлено 

Делегация Украины покинула Беловежскую пущу

Второй раунд переговоров продлился два с половиной часа

БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА /Белоруссия/, 3 марта. /ТАСС/. Российская и украинская делегации покинули Беловежскую пущу, где в четверг прошел второй раунд переговоров. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.
Украинская делегация покинула место переговоров на двух вертолетах.

Второй раунд продлился два с половиной часа. Как сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский, сторонам удалось найти понимание по ряду вопросов. В частности, достигнута договоренность о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения и возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения.

Теги
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
Санкции в отношении России
Администрация США не согласна с призывами закрыть посольство России
Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что странам "сейчас нужно больше диалога, а не меньше"
Читать полностью