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Военная операция на Украине

Минюст Дании заявил, что граждане страны вправе воевать на Украине на любой стороне

Премьер-министр Метте Фредериксен отметил, что в настоящее время у правительства нет никакой информации по поводу того, сражаются ли датские подданные на стороне РФ

СТОКГОЛЬМ, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Дании не препятствует жителям страны, желающим участвовать в военных действиях на Украине на стороне России. Об этом в четверг со ссылкой на министра юстиции Ника Хэккерупа сообщает агентство Ритсаус бюро.

В воскресенье премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что нет никаких юридических препятствий к тому, чтобы граждане королевства отправлялись на Украину, чтобы поддержать в военном конфликте Киев.

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Теперь в министерстве юстиции говорят, что то же самое касается и желающих сражаться на стороне России. "Согласно действующим правилам, нет никаких препятствий для того, чтобы ехать на Украину и принимать там участие в боевых действиях. Это правило действует вне зависимости от того, воюет человек на украинской или российской стороне", - пояснил Хэккеруп.

Он отметил, что в настоящее время у правительства нет никакой информации по поводу того, сражаются ли датские подданные на стороне РФ. При этом он подчеркнул, что правительство со своей стороны считает это неприемлемым с учетом введенных Западом санкций против России.

"Поэтому правительство рассмотрит, как можно решить эту ситуацию. Здесь надо подчеркнуть, что речь идет о сложном юридическом вопросе. В том числе потому, что правительство не хочет лишать кого-то возможности отправиться на Украину и сражаться на ее стороне", - добавил министр.

Посольство РФ в Дании считает, что отправка королевством летального оружия на Украину (2,7 тыс. единиц противотанковых ружей), а также заявления об отсутствии юридических препятствий для поездки на Украину воевать с Россией не приближают, а отдаляют мир.

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