Басурин: ВСУ потеряли более 500 бойцов убитыми и ранеными на участке Народной милиции ДНР

ДОНЕЦК, 3 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 500 человек убитыми и ранеными на участках, где Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) проводит операцию по освобождению своей территории. Об этом заявил в четверг заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"С начала проведения специальной военной операции, по предварительным данным, потери противника составили: 54-й отдельной механизированной бригады - 41 военнослужащий погиб и 77 ранены; 53-й отдельной механизированной бригады - 127 военнослужащих ВСУ погибли, в том числе командир бригады, а также 72 ранены; 36-й отдельной бригады морской пехоты - 103 военнослужащих ВСУ погибли и 129 ранены", - сказал Басурин.

Кроме того, по его словам, из состава 53-й, 36-й бригад уничтожено более 76 единиц военной техники.

Басурин добавил, что всего за указанный период добровольно сложили оружие и сдались Народной милиции ДНР 76 украинских военнослужащих, пять из которых находятся в медицинском учреждении, им оказывается квалифицированная помощь.

Президент России Владимир Путин на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Россия признала ДНР и ЛНР в границах, прописанных в их конституциях, которые закрепляют ее по административным границам Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.