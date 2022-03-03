{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Саудовский наследный принц предложил Путину посредничество в урегулировании на Украине

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выступил в поддержку "тех мер, которые приведут к политическому урегулированию и обеспечению безопасности и стабильности"

КАИР, 3 марта. /ТАСС/. Саудовская Аравия готова предпринять посреднические усилия в урегулировании кризиса вокруг Украины. Об этом в четверг в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, сообщило Саудовское агентство печати.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

Как уточняется, наследный принц выступил в поддержку "тех мер, которые приведут к политическому урегулированию и обеспечению безопасности и стабильности". Вместе с тем он подчеркнул готовность Эр-Рияда "предпринять усилия в качестве посредника между всеми вовлеченными сторонами".

Ранее в Кремле проинформировали, что российский лидер и саудовский кронпринц обсудили по телефону, в частности, двусторонние отношения, выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии взаимовыгодного российско-саудовского партнерства, а также условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияСаудовская АравияСауд, Мухаммед бен Сальман, АльВоенная операция на Украине
Санкции в отношении России
Администрация США не согласна с призывами закрыть посольство России
Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что странам "сейчас нужно больше диалога, а не меньше"
Читать полностью