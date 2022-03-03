Саудовский наследный принц предложил Путину посредничество в урегулировании на Украине

КАИР, 3 марта. /ТАСС/. Саудовская Аравия готова предпринять посреднические усилия в урегулировании кризиса вокруг Украины. Об этом в четверг в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, сообщило Саудовское агентство печати.

Как уточняется, наследный принц выступил в поддержку "тех мер, которые приведут к политическому урегулированию и обеспечению безопасности и стабильности". Вместе с тем он подчеркнул готовность Эр-Рияда "предпринять усилия в качестве посредника между всеми вовлеченными сторонами".

Ранее в Кремле проинформировали, что российский лидер и саудовский кронпринц обсудили по телефону, в частности, двусторонние отношения, выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии взаимовыгодного российско-саудовского партнерства, а также условились о продолжении контактов на различных уровнях.