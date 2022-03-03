Politico: Франция намерена ужесточить антироссийские санкции

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Власти Франции планируют ужесточить антироссийские санкции. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на администрацию президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Сегодня мы четко осознали, что серьезность того, что поставлено на карту, требует от нас ужесточения санкций и принятия их цены [для европейской экономики]", - заявил представитель Елисейского дворца после телефонного разговора между лидерами двух стран, состоявшегося в четверг.

Он также отметил, что телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Макроном был инициирован российской стороной и продлился полтора часа, однако так и не привел к конкретным результатам.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.