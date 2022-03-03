Kyodo: Япония планирует поставить Украине медикаменты и бронежилеты

ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Власти Японии намерены организовать поставки на Украину гуманитарных грузов из запасов сил самообороны в связи с военной операцией РФ. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что речь идет в первую очередь о медикаментах и бронежилетах. Окончательное решение по поводу поставок будет принято в ближайшие дни на заседании Совета безопасности Японии.

Ранее Япония объявила, что через международные институты направит $100 млн в рамках гуманитарной помощи жителями Украины, включая тех, кто уже вынужден был покинуть страну и сейчас находится на территории третьих государств. Кроме того, по словам премьер-министра Фумио Кисиды, в ближайшее время Япония начнет принимать украинских беженцев.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.