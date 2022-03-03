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Reuters: Пентагон заявил о создании прямой линии связи с Минобороны РФ

Представитель ведомства отметил, что линия создается "в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации напряженности"

ТАСС, 3 марта. Пентагон заявил, что создает прямую линию связи с Минобороны России с целью предотвращения различных конфликтов и инцидентов. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя военного ведомства США высокого ранга.

"Министерство обороны 1 марта создало линию по урегулированию конфликтов с Минобороны России в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации напряженности", - сказал представитель Пентагона.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. Как в свою очередь уточнили в Минобороны РФ, Вооруженные силы России не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру.
 

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