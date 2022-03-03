В МАГАТЭ заявили о необходимости безопасных условий работы для персонала Чернобыльской АЭС

ВЕНА, 3 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в четверг, что персонал Чернобыльской атомной станции (АЭС) на Украине находится под психологическим давлением и морально истощен с момента входа на ее территорию российских военных.

"Украина сообщила МАГАТЭ, что персонал, который удерживается на Чернобыльской АЭС с тех пор, как российские военные взяли ее под контроль неделю назад, подвергается "психологическому давлению и моральному истощению", - говорится в заявлении Гросси, которое распространила пресс-служба МАГАТЭ.

В этой связи Гросси подчеркнул, что персоналу АЭС должно быть разрешено отдыхать и менять смены, чтобы безопасно и надежно выполнять их важную работу.

МАГАТЭ также получило подтверждение, что "Украина утратила контроль над всеми объектами в Чернобыльской зоне отчуждения", а также обращение от украинской стороны с просьбой принять меры "для восстановления правового регулирования безопасности ядерных объектов и установок на площадке Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения".

Военные действия в городе Энергодар на Украине близ Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) должны быть прекращены, добавил Гросси. "Генеральный директор Гросси призвал к немедленному прекращению применения силы в Энергодаре и призвал действующие там вооруженные силы воздерживаться от насилия вблизи АЭС", - сказано в заявлении.

В МАГАТЭ ранее сообщали, что Украина уведомила международное агентство о потере контроля над Чернобыльской АЭС, которую заняли российские войска, о переходе под их контроль территории вокруг Запорожской АЭС. Были также зафиксированы обстрелы хранилищ с ядерными отходами в Киеве и под Харьковом, отмечали в МАГАТЭ. В настоящее время угрозы распространения радиации не зафиксировано.

В четверг Совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов принял резолюцию с осуждением действий РФ на Украине и потребовал прекратить действия против украинских ядерных объектов. Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов не согласился с резолюцией, назвав ее ошибочной. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что в отличие от неонацистских батальонов, которые намеренно уничтожают и выводят из строя объекты критически важной инфраструктуры, российские военные делают все возможное для обеспечения безопасности таких объектов, как Чернобыльская и Запорожская АЭС.