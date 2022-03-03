{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Молдавия не рассматривает выход из СНГ

Президент республики Майя Санду заявила, что вопрос о выходе будет решаться, когда страна продвинется в европейской повестке

КИШИНЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Молдавия не будет рассматривать выход из СНГ, пока не получит четкие перспективы членства в Евросоюзе. Об этом сообщила в четверг президент республики Майя Санду в интервью телеканалу Jurnal TV после подписания заявки на вступление в ЕС.

"Наше решение направить заявку не означает автоматическое присоединение. Государству и частному сектору необходимо предпринять еще много усилий, чтобы приблизиться к стандартам ЕС, чтобы нашу заявку одобрили. <…> Когда мы значительно продвинемся в европейской повестке, тогда будет решаться вопрос о выходе из СНГ", - прокомментировала президент Молдавии.

Власти Молдавии приняли такое решение после аналогичных запросов в ЕС со стороны Грузии и Украины. "Нужно срочно действовать, когда этого требуют обстоятельства", - объяснила Санду. На этой неделе Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны - кандидата на вступление в ЕС.

Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году, взяв на себя ряд обязательств. В частности, Кишинев должен привести местные законы к стандартам ЕС, согласовывать внешнюю политику. Взамен республика получила безвизовый режим с ЕС, была создана зона свободной торговли.

Теги
МолдавияСанду, Майя
Санкции в отношении России
Белый дом объявил о санкциях против Пескова и 19 бизнесменов из РФ
Также ограничения ввели против семи российских организаций и 26 связанных с ними лиц из РФ и с Украины за "распространение дезинформации"
Белый дом объявил о санкциях против Пескова и 19 бизнесменов из РФ
Читать полностью