Молдавия не рассматривает выход из СНГ

КИШИНЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Молдавия не будет рассматривать выход из СНГ, пока не получит четкие перспективы членства в Евросоюзе. Об этом сообщила в четверг президент республики Майя Санду в интервью телеканалу Jurnal TV после подписания заявки на вступление в ЕС.

"Наше решение направить заявку не означает автоматическое присоединение. Государству и частному сектору необходимо предпринять еще много усилий, чтобы приблизиться к стандартам ЕС, чтобы нашу заявку одобрили. <…> Когда мы значительно продвинемся в европейской повестке, тогда будет решаться вопрос о выходе из СНГ", - прокомментировала президент Молдавии.

Власти Молдавии приняли такое решение после аналогичных запросов в ЕС со стороны Грузии и Украины. "Нужно срочно действовать, когда этого требуют обстоятельства", - объяснила Санду. На этой неделе Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны - кандидата на вступление в ЕС.

Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году, взяв на себя ряд обязательств. В частности, Кишинев должен привести местные законы к стандартам ЕС, согласовывать внешнюю политику. Взамен республика получила безвизовый режим с ЕС, была создана зона свободной торговли.