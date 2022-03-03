Посольство США на Кубе возобновит выдачу виз и увеличит персонал

ГАВАНА, 3 марта. /ТАСС/. Посольство США на Кубе заявило в четверг о скором возобновлении работы консульского отдела и увеличении персонала диппредставительства, чтобы восстановить оформление американских виз для кубинцев, которое в последние годы было в значительной степени приостановлено.

"Мы рады сообщить, что посольство США в Гаване начнет ограниченное возобновление некоторых визовых услуг для мигрантов в рамках постепенного расширения работы посольства", - приводит агентство Agence France-Presse слова представителя посольства Тимоти Зуньига-Брауна. Он отметил, что число работников диппредставительства будет увеличено для "облегчения дипломатической работы и работы с гражданским обществом".

Число сотрудников посольства США в Гаване было значительно сокращено при предыдущей вашингтонской администрации, которая утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали сократить на 15 человек численность дипломатической миссии Кубы в Вашингтоне. Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами.

В результате сокращения штата посольство США в Гаване практически полностью прекратило выдачу виз.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении этой страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года занимавший на тот момент пост президента США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года президентом США стал Дональд Трамп, который ужесточил правила поездок в страну для американских граждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военнослужащими.

Администрация нынешнего президента США Джо Байдена заявила, что пересмотрит политику в отношении Кубы и будет придерживаться своего курса.