Франция запустит военный спутник на новой ракете Ariane 6 с опозданием на год

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Запуск очередного военного спутника Франции пройдет с отставанием от графика на год из-за решения Роскосмоса прекратить старты ракет "Союз" с космодрома Куру. Как сообщили в четверг в Министерстве вооруженных сил Франции, сейчас рассматривается возможность использования для этой цели перспективной европейской ракеты Ariane 6.

"Существует вариант с использованием Ariane 6, первый эксплуатационный полет которой ожидается в ближайшие месяцы", - приводит агентство Agence France-Presse слова представителя оборонного ведомства страны Эрве Гранджана.

По его словам, спутник CSO-3 будет запущен "с отставанием на год", но "это не будет иметь последствий для оперативной деятельности [вооруженных сил] в краткосрочной перспективе". Гранджан напомнил, что два спутника этой серии уже находятся на орбите и передают большие объемы данных.

Предыдущий спутник CSO-2 Министерства обороны Франции был выведен на околоземную орбиту 29 декабря 2020 г. ракетой "Союз-СТ-А", запущенной с космодрома Куру во Французской Гвиане. Российские ракеты-носители использовались для запуска европейских спутников с данного космодрома в рамках соглашения с европейской компанией Arianespace. Как отмечает агентство, помимо CSO-3, в этом году при помощи "Союзов" на орбиту должны были быть выведены еще два аппарата европейской навигационной системы Galileo.

Ограничение космического сотрудничества

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация в ответ на санкции ЕС приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет.

Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что изучает возможность использования европейских ракет для вывода на орбиту спутников, запуск которых планировалось осуществить на российских ракетах "Союз". Там уточнили, что в качестве возможных носителей могут быть рассмотрены системы, которые в настоящее время находятся в эксплуатации, а также перспективные ракеты Vega C и Ariane 6.

Гвианский космический центр - европейский космодром вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Российско-европейский проект "Союз" в Гвианском космическом центре начался в 2003 году после решения на правительственном уровне о запусках ракет-носителей "Союз" с европейского космодрома во Французской Гвиане. В рамках принятых решений был подписан ряд межправительственных соглашений, которые заложили правовую основу для подписания контрактов на создание наземной инфраструктуры стартового комплекса "Союз", изготовление и отгрузку ракет-носителей "Союз-СТ" и разгонных блоков "Фрегат" в Гвианский космический центр. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" состоялся в октябре 2011 года.

Санкции из-за Украины

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

В частности, ЕС ввел жесткие финансовые и технологические секторальные ограничения против 64 ключевых структур РФ, в том числе в отношении ракетно-космического центра "Прогресс", и серьезно ограничил доступ этим структурам к рынку капитала и финансовым услугам, запретил предоставление им технической помощи и торговлю с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти в полярных широтах и на шельфе. Также ЕС принял обширный список высокотехнологической продукции, в частности систем связи, электроники, полупроводников, авиационных и космических компонентов, запрещенной для поставок в Россию.