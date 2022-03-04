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Военная операция на Украине

Канцлер ФРГ порекомендовал Шрёдеру отказаться от постов в российских компаниях

Олаф Шольц полагает, что экс-главе правительства необходимо оставить посты в связи с военной операцией России на Украине

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц полагает, что экс-главе правительства Герхарду Шрёдеру (1998-2005) следует покинуть посты в российских компаниях.

"Мой совет Герхарду Шрёдеру - покинуть эти посты", - заявил Шольц в четверг в эфире телеканала ZDF в связи с военной операцией РФ на Украине.

Ранее с аналогичным призывом выступали в Социал-демократической партии Германии, в которую входят и Шрёдер, и Шольц.

Шрёдер с 2017 года является председателем совета директоров "Роснефти". Кроме того, он возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG и совет директоров Nord Stream 2 AG.

Теги
УкраинаГерманияРоссияШрёдер, ГерхардШольц, ОлафВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
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