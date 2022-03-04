{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

WP: размещение кадров с пленными из ВС РФ может считаться нарушением Женевских конвенций

Газета также подчеркивает, что подлинность размещаемых украинскими властями фотографий и видеозаписей не поддается независимой проверке

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Размещение украинскими властями в соцсетях фото и видео с якобы убитыми и пленными российскими военнослужащими может считаться нарушением Женевских конвенций. К такому выводу пришла газета The Washington Post в опубликованной в четверг статье.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

Издание считает, что публикация МВД Украины такого рода кадров "может быть истолкована как нарушение Женевских конвенций, согласно которым правительства должны всегда защищать военнопленных от "оскорблений и любопытства толпы". При этом газета подчеркивает, что подлинность размещаемых украинскими властями фотографий и видеозаписей не поддается независимой проверке. Украинские должностные лица утверждают, что все погибшие и захваченные в плен - якобы российские военнослужащие, но это также не может быть подтверждено, добавляет The Washington Post.

Газета напоминает, что американскую администрацию совсем недавно обвинили в нарушении конвенций после размещения фотографий узников тюрьмы на американской военно-морской базе Гуантанамо (Куба).

Женевские конвенции - многосторонние международные соглашения, регулирующие гуманитарные правила ведения войны. Подписаны 12 августа 1949 года в Женеве (Швейцария). Развивают международно-правовые нормы о защите жертв войны, закрепленные в аналогичных конвенциях 1864, 1906 и 1929 годов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Теги
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
США на 18 месяцев предоставляют украинцам статус "временно защищенных лиц"
Статус подразумевает выдачу гражданам той или иной страны разрешения на работу в стране и временного вида на жительство
США на 18 месяцев предоставляют украинцам статус "временно защищенных лиц"
Читать полностью