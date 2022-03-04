Бразилия станет ассоциированным членом Европейской организации по ядерным исследованиям

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 марта. /ТАСС/. Бразилия и Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в четверг подписали соглашение, согласно которому южноамериканская республика получит статус ассоциированного члена организации. Об этом сообщает МИД страны.

"После ратификации соглашения Национальным конгрессом (парламент Бразилии) Бразилия станет третьим государством за пределами Европы, входящим в состав узкого круга производителей передовых научно-технологических знаний. Сейчас 23 страны имеют статус членов организации и семь государств - статус ассоциированных участников", - говорится в публикации на сайте бразильского МИД.

Отмечается, что новый статус Бразилии позволит ученым и частным компаниям страны получить доступ к работе большого адронного коллайдера (БАК). "Ассоциация также упростит развитие прикладных технологий в сфере передовых материалов, промышленности четвертого поколения, авиакосмической сфере, [применении] изотопов в медицине", - поясняют в дипломатическом ведомстве.