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Военная операция на Украине

Глава МИД Британии призовет ЕС уменьшить зависимость от газа и нефти из России

Это будет первый случай участия в Совете британского министра с момента выхода страны из состава ЕС

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призовет в пятницу европейских коллег уменьшить зависимость от российских энергоносителей. Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств НАТО, запланированной в Брюсселе на 4 марта.

"Министры иностранных дел обсудят сокращение европейской зависимости от российских нефти и газа. После остановки "Северного потока - 2" Трасс призовет своих коллег работать с надежными партнерами, чем быть зависимыми от одной страны и обязанными ей", - отмечается в коммюнике.

Также говорится о том, что Трасс примет участие во встрече глав МИД Группы семи и в Совете ЕС по иностранным делам. Это будет первый случай участия в Совете британского министра с момента выхода страны из состава ЕС 1 января 2021 года. Как отмечается, во время встречи с европейские коллегами Трасс "подчеркнет, что сотрудничество между Великобританией и ЕС жизненно важно для защиты европейской безопасности и суверенитета европейской страны-товарища".

Основной же целью поездки британского министра в Брюссель называется "проявление силы и единства" в свете военной операции Москвы на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Теги
УкраинаВеликобританияРоссияВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
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