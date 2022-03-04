Миссия ОБСЕ на Украине сообщила о продолжении эвакуации своих наблюдателей

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщила, что продолжает эвакуацию своих наблюдателей с востока на запад страны в ожидании дальнейшего выезда за рубеж. Об этом говорится в ежедневном ее отчете, опубликованном в пятницу на сайте организации.

"Миссия продолжила проводить мероприятия по эвакуации в соответствии с распоряжением от 24 февраля временно эвакуировать всех международных членов миссии. 3 марта продолжались эвакуация мониторинговой команды из Харькова на запад по территории Украины, а также перемещение местных членов миссии, ранее размещавшихся в Краматорске и Днепре. В тот же день началось перемещение на запад по территории Украины местных членов миссии из Северодонецка", - сообщает СММ ОБСЕ на Украине.