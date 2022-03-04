Миссия ОБСЕ на Украине сообщила о продолжении эвакуации своих наблюдателей

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщила, что продолжает эвакуацию своих наблюдателей с востока на запад страны в ожидании дальнейшего выезда за рубеж. Об этом говорится в ежедневном ее отчете, опубликованном в пятницу на сайте организации.
"Миссия продолжила проводить мероприятия по эвакуации в соответствии с распоряжением от 24 февраля временно эвакуировать всех международных членов миссии. 3 марта продолжались эвакуация мониторинговой команды из Харькова на запад по территории Украины, а также перемещение местных членов миссии, ранее размещавшихся в Краматорске и Днепре. В тот же день началось перемещение на запад по территории Украины местных членов миссии из Северодонецка", - сообщает СММ ОБСЕ на Украине.
"Учитывая непрекращающиеся боевые действия, включая обстрелы, сообщения о боевых столкновениях и динамические изменения линий фронта, мониторинговая команда в Херсоне по-прежнему находится в укрытии, - говорится в отчете. - Команда продолжает проводить динамическую оценку рисков безопасности для организации "окна", когда можно будет безопасно выехать". Глава СММ вместе с высшим руководством остаются на Украине до полного завершения эвакуации, передает организация.
Во вторник ОБСЕ сообщила, что наблюдатели СММ организации выехали в Россию из Донецкой и Луганской народных республик. ОБСЕ также сообщила в своем отчете за понедельник, что она завершила эвакуацию большей части состава своей миссии на Украине.
Ранее секретариат ОБСЕ сообщил, что из-за боевых действий на Украине генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид решила вывести наблюдателей СММ организации из этой страны. Миссия ОБСЕ начала свою работу на Украине 21 марта 2014 года после соответствующего обращения. Решение о ее формировании было поддержано всеми 57 странами - участницами организации. В состав миссии входят около 1 тыс. наблюдателей. Офисы миссии располагаются в Киеве, Донецке и Луганске.