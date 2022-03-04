Бразилия утвердила порядок выдачи гуманитарных виз беженцам с Украины

Как следует из документа, визы будут выдаваться украинцам и лицам без гражданства, "пострадавшим или перемещенным в результате вооруженного конфликта на Украине" на 180 дней. Впоследствии они смогут получить вид на жительство в Бразилии сроком до двух лет. Накануне президент Бразилии Жаир Болсонару напомнил о том, что в Бразилии уже проживают порядка 600 тыс. выходцев с Украины и их потомков.

Как заявила в четверг верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, более 2 млн человек вынуждены были покинуть свои дома из-за сложившейся ситуации на Украине за последние семь дней, в том числе 1 млн 40 тыс. ищут убежища в соседних странах. По оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, "до 4 млн человек могут покинуть страну в ближайшие недели, если конфликт продолжится".