Блинкен и Кулеба обсудили потребности Киева в дополнительной военной помощи

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого они обсудили потребности Киева в дополнительной военной и экономической помощи. Об этом сообщила в четверг вечером пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - отмечается в заявлении. "Они обсудили потребности в дополнительной военной, экономической и гуманитарной поддержке", - указывается в тексте. По информации пресс-службы, "госсекретарь от имени Соединенных Штатов выразил соболезнования тем, кто погиб" в результате российской военной операции, дав понять, что виновные "будут привлечены к ответственности".

Вместе с тем подчеркивается, что Блинкен и Кулеба обсудили действия, предпринятые странами всего мира для поддержки правительства и народа Украины в нынешних условиях. Блинкен заметил, что США солидарны с народом Украины и поддерживают ее суверенитет и территориальную целостность.