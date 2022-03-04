Пожар в учебном корпусе Запорожской АЭС локализовали

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Пожар в здании учебно-тренировочного комплекса Запорожской АЭС на востоке Украины локализован. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В 05:55 (06:55 мск) пожар в учебно-тренировочном корпусе (размером 60х40 м) Запорожской АЭС в городе Энергодар локализован на площади 2 тыс. кв. м", - передает ГСЧС.

Ранее представитель пресс-службы станции Андрей Туз заявил, что на Запорожской АЭС возник пожар. Позднее ГСЧС Украины сообщило, что возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе, а не в зданиях энергоблоков. Запорожская АЭС в городе Энергодар является крупнейшей в Европе.